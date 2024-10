Invece di passare cinque ore al giorno del proprio tempo libero fissando uno schermo (come riporta una ricerca condotta nel Regno Unito nel 2022), si potrebbero leggere trecento pagine di un libro o scalare una montagna, scrive The Guardian. L’Offline club, fondato ad Amsterdam lo scorso febbraio con lo scopo di aiutare le persone a riprendere il controllo del tempo libero, organizza giornate di disintossicazione digitale in cui si lascia il telefono all’ingresso di un locale per chiacchierare, leggere un libro o stare in silenzio lontano dai social e dalle email. Il 22 settembre più di mille persone in tutto il mondo iscritte al club hanno abbandonato gli schermi per 24 ore. ◆