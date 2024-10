Il 1 ottobre i lavoratori di quattordici grandi porti statunitensi della costa occidentale e del golfo del Messico, dallo stato del Maine al Texas passando per la Florida, hanno cominciato uno sciopero per il rinnovo del contratto che “rischia di danneggiare l’intera economia nazionale a poche settimane dal voto per le presidenziali”, scrive il Wall Street Journal. Gli iscritti all’International longshoremen’s association (Ila), che rappresenta 45mila portuali, hanno paralizzato i terminali per navi cargo che gestiscono più della metà delle importazioni e delle esportazioni statunitensi. L’Ila chiede un aumento del 77 per cento nei prossimi sei anni come condizione per avviare i colloqui per il rinnovo.