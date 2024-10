Falso. Il tè verde è usato da millenni nella medicina tradizionale cinese come antinfiammatorio. Oggi questa bevanda spopola su TikTok come un rimedio per perdere peso. Anche se sono state condotte alcune ricerche in merito, non è chiaro se bere una o più tazze di tè verde al giorno possa far perdere peso, ha spiegato Jyotsna Ghosh, specialista in medicina dell’obesità presso la Johns Hopkins university, negli Stati Uniti. Alcuni ricercatori ipotizzano che il tè verde possa stimolare il Glp-1, un ormone prodotto dopo i pasti dall’intestino che favorisce la secrezione di insulina e abbassa la glicemia, rallenta lo svuotamento gastrico e modifica l’attività dei neuroni che controllano la fame. Ma sono stati fatti pochi studi sulle persone e i risultati non sono definitivi. Uno dei rari gruppi di ricerca clinica sull’argomento ha esaminato 92 persone con diabete di tipo 2 e ha rilevato scarse differenze nella produzione di Glp-1 tra chi aveva assunto un estratto di tè verde e chi una pillola placebo. Secondo altre teorie la caffeina e i polifenoli, cioè gli antiossidanti contenuti nel tè verde, possono accelerare il metabolismo di una persona, ma “è improbabile che l’effetto si traduca direttamente in una perdita di peso”, osserva Ghosh. The New York Times