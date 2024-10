“ Eric Adams ( nella foto ), un capitano della polizia in pensione che nel 2021 è stato eletto sindaco di New York con la promessa di ridurre la criminalità, è stato incriminato il 26 settembre in un’indagine federale”, scrive il New York Times. Adams è accusato di corruzione, cospirazione e frode, e di aver sollecitato donazioni dal governo turco (i finanziamenti dall’estero sono illegali negli Stati Uniti). Adams, 64 anni, si è dichiarato innocente e il 27 settembre ha detto che avrebbe combattuto le accuse “con ogni grammo della mia forza e del mio spirito”. Secondo gli investigatori i reati risalirebbero al 2014, quando Adams era presidente del distretto di Brooklyn. Da allora avrebbe ricevuto benefici da funzionari turchi e viaggi di lusso.