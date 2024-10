“Il 1 ottobre il Messico ha vissuto un giornata storica e questa volta l’aggettivo non è esagerato”, scrive El País commentando l’insediamento alla guida del paese di Claudia Sheinbaum, ex sindaca di Città del Messico eletta presidente a giugno con quasi il 60 per cento dei voti. “È la prima volta in duecento anni di repubblica che una donna arriva alla presidenza, dopo 64 uomini che l’hanno preceduta”. Sheinbaum, dello stesso partito di sinistra del leader uscente López Obrador, ha promesso continuità con il governo precedente ribadendo l’impegno a favore delle donne, della scienza e dell’ambiente. ◆