Quasi la metà degli europei non pratica attività sportive, spesso per mancanza di tempo. Andare in palestra a fare cyclette può essere pesante dopo otto ore di lavoro, ma se la bici diventa un mezzo di trasporto per andare in ufficio funziona meglio, scrive El País. Raggiungere il luogo di lavoro in maniera attiva significa integrare l’attività fisica nella propria routine senza dover investire altro tempo. Un recente studio dell’università di Glasgow ha esaminato più di 80mila persone per diciotto anni suddividendole in diversi gruppi a seconda delle abitudini: ciclisti, pedoni, automobilisti e utenti dei trasporti pubblici. La ricerca ha dimostrato che andare al lavoro a piedi o in bici comporta un rischio minore di mortalità precoce, di sviluppare malattie cardiovascolari, cancro o di assumere psicofarmaci rispetto a chi si sposta in auto o con i mezzi pubblici. Investire in piste ciclabili e infrastrutture per i pedoni può aiutare le persone ad avere uno stile di vita più attivo.