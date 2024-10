Il 6 ottobre in Brasile si vota per eleggere più di 5.550 sindaci e “le elezioni per la guida di São Paulo, la metropoli più grande dell’America Latina, sono state definite le più violente e conflittuali della sua storia”, scrive il Guardian. Due dibattiti tv sono finiti con il ricovero dei partecipanti in ospedale. Secondo alcuni commentatori, ad alimentare la violenza è soprattutto il candidato di destra Pablo Marçal, un influencer milionario che spinge gli avversari a scontri verbali e fisici sperando che diventino virali.