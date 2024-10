Il Turkmenistan sta per firmare un memorandum d’intesa con il Pakistan per accedere al porto di Gwadar, nella provincia del Belucistan. Sarebbe il primo paese centrasiatico ad avere uno sbocco sul mar Arabico e potrebbe così raggiungere importanti rotte commerciali. Il Turkmenistan è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di gas e da tempo cerca di ridurre la sua dipendenza dalle rotte russa e iraniana e di espandersi nei mercati dell’Asia meridionale, del sudest asiatico e dell’Africa. Ma le difficoltà non mancano, scrive The Diplomat, prima di tutto la questione della sicurezza in Belucistan, dove i gruppi armati indipendentisti continuano a prendere di mira gli stranieri. Il Turkmenistan, tradizionalmente cauto in politica estera, potrebbe decidere di non investire in infrastrutture finché la situazione non migliora. ◆