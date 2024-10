In una miniera sudafricana sono stati scoperti dei microrganismi vivi in una roccia risalente a due miliardi di anni fa ( nella foto ). Finora colonie simili erano state rinvenute solo in depositi di 100 milioni di anni fa sotto il fondo dell’oceano. Secondo Microbial Ecology questi microbi sono molto resilienti grazie alla loro lentissima divisione cellulare: possono impiegare migliaia di anni per completarne una. La scoperta potrebbe offrire nuove prospettive sulle origini della vita e la ricerca extraterrestre.