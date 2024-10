Dormire nel pomeriggio una o due volte alla settimana riduce il rischio di problemi cardiovascolari, scrive El Diario. I sonnellini alleviano anche lo stress e migliorano il sistema immunitario. Per sfruttarne al meglio i benefici bisogna però considerare alcuni fattori. Il posto ideale è il divano o un’altra seduta comoda. È meglio evitare il letto per non allungare troppo il tempo di riposo: il pisolino perfetto non dura più di 30 minuti e va fatto entro le 16, altrimenti ci si sveglia intontiti e la sera si può fare fatica ad addormentarsi.