◆ Ho letto l’articolo di Alessandro Calvi (internazionale.it) sul turismo di massa nei luoghi usati come set cinematografici. Una sventura devastatrice. Il lago di Braies è diventato un luna park, di alpino non resta alcunché. A Stromboli un incendio ha distrutto ettari di bosco. Le località usate per le riprese del Commissario Montalbano prese d’assalto per i selfie.

Valeria Canavesi