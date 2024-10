La perdita di entusiasmo può essere un segno di depressione e se è accompagnata da altri sintomi, come disturbi del sonno o dell’alimentazione, è meglio rivolgersi a un medico. Tuttavia ci si può sentire apatici e annoiati anche senza che ci sia un disturbo grave, scrive New Scientist, ed è una condizione che non va sottovalutata. Secondo le ricerche per stare bene abbiamo bisogno di continuare a crescere e a realizzarci costantemente, ma gli adulti spesso faticano a fare nuove esperienze o a imparare nuove abilità. Per ritrovare lo slancio è quindi importante cimentarsi in un’attività sconosciuta. Bisogna provare a uscire dalla “zona di comfort” e accettare le sfide delle novità. ◆