Il 14 ottobre 2024 il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Daron Acemoğlu, docente del Massachusetts institute of technology (Mit), al suo collega Simon Johnson, ex capo economista del Fondo monetario internazionale, e a James A. Robinson, dell’università di Chicago. Il riconoscimento, scrive Bloomberg, è per i loro studi sul modo in cui le istituzioni influenzano la ricchezza degli stati. “I tre ricercatori”, ha dichiarato Jakob Svensson, presidente del comitato del Nobel per l’economia, “hanno sviluppato nuovi metodi, sia empirici sia teorici, che hanno fatto progredire in modo significativo la nostra comprensione delle disuguaglianze globali”.