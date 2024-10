La settima pandemia di colera, cominciata nel 1961, è ancora in corso: nel 2023 sono stati registrati cinquecentomila casi e 4.007 decessi, il 71 per cento in più rispetto al 2022. L’acqua contaminata e l’inadeguatezza dei servizi igienico-sanitari sono tra i principali fattori di diffusione. Anche la distribuzione dei vaccini è insufficiente, a causa della limitata produzione. Conflitti, cambiamenti climatici e povertà aggravano la situazione, scrive The Lancet, che sollecita un’azione coordinata per fermare la pandemia.