La psicoterapia per fratelli e sorelle è una pratica piuttosto inusuale, scrive The Atlantic, ma forse dovrebbe smettere di esserlo. La maggior parte degli psicologi si concentra sui legami genitore-figlio o sui rapporti di coppia, afferma il ricercatore della Utah state university Shawn Whiteman, però sono sempre di più le persone interessate a riparare una relazione conflittuale con i propri fratelli. A volte andare in terapia insieme può essere l’unico modo per ricucire una frattura che dura da anni. L’obiettivo non è necessariamente diventare migliori amici, ma può servire per prendersi cura insieme di un genitore malato oppure per sanare un dolore antico. ◆