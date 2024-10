“Il 21 ottobre un tribunale del Perù ha condannato l’ex presidente Alejandro Toledo (nella foto), al governo dal 2001 al 2006, a vent’anni e sei mesi di prigione per corruzione e riciclaggio di denaro”, scrive il quotidiano El Tiempo. Toledo, 78 anni, è stato giudicato colpevole di aver ricevuto tangenti per milioni di dollari dall’azienda edile brasiliana Odebrecht in cambio della concessione di grandi opere durante il suo mandato. Altri due ex presidenti peruviani, Pedro Pablo Kuczynski e Ollanta Humala, sono indagati nella stessa inchiesta anticorruzione, nota come _lava jato _(autolavaggio). ◆