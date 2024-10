“Il secondo turno delle elezioni amministrative in Brasile si è concluso con una vittoria della destra moderata e una bocciatura pesante per il Partito dei lavoratori del presidente Lula”, scrive la Folha de S.Paulo. A São Paulo, la metropoli più grande dell’America Latina, Ricardo Nunes, del Movimento democratico brasiliano, ha vinto con più del 59 per cento dei voti sul candidato sostenuto da Lula, Guilherme Boulos. “L’equilibrio ha avuto la meglio sull’estremismo”, ha detto Nunes dopo la sua rielezione. Il partito di Lula si è affermato solo a Fortaleza, capitale dello stato di Ceará. Al Partito liberale dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro è andata leggermente meglio: i suoi candidati hanno vinto nelle capitali di due stati.