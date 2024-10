Vari fondi d’investimento di Wall street hanno scommesso sul calo delle azioni legate alle tecnologie sostenibili come le batterie, i pannelli solari, le auto con motore elettrico e l’idrogeno, mentre continuano a puntare sulle fonti fossili, cioè il petrolio, il gas e il carbone. A questa conclusione arriva un’indagine di

Bloomberg condotta su cinquecento fondi d’investimento. Gli operatori di Wall street sostengono che, nonostante le promesse e i generosi incentivi offerti dai governi in America, in Europa e in Asia, l’energia pulita e le tecnologie sostenibili sono ancora lontane dall’affermarsi sui grandi mercati. Gli investimenti indispensabili alla lotta alla crisi climatica diventeranno redditizi più lentamente di quanto di pensi.