Nei prossimi cinque anni la città di Seoul investirà 451,3 miliardi di won (300 milioni di euro) in misure contro la solitudine, scrive il Korea Herald. L’iniziativa ha lo scopo di intervenire tempestivamente per prevenire le “morti solitarie”, che nella capitale sudcoreana sono in rapido aumento. Tra le misure, dall’aprile 2025 sarà attiva una linea di assistenza online e offline disponibile 24 ore al giorno. Inoltre saranno aperti quattro spazi dove chi si sente isolato può consumare pasti semplici e parlare con dei councelor . Per promuovere il coinvolgimento in attività quotidiane, il comune offrirà incentivi a chi parteciperà a eventi come festival e librerie all’aperto. _ “_ La solitudine e l’isolamento non sono problemi personali”, ha detto il sindaco Oh Se-hoon presentando l’iniziativa, “ma questioni sociali che dobbiamo affrontare tutti”.