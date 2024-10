Il 20 ottobre l’ex generale Prabowo Subianto si è insediato alla presidenza indonesiana e pochi giorni dopo il suo governo si è ritirato in un’accademia militare nella provincia di Giava Centrale per quattro giorni. Il presidente l’ha descritto come un modo per instillare disciplina e obiettivi condivisi tra gli esponenti del suo governo, scrive The Diplomat. Al ritiro hanno partecipato più di cento persone tra ministri, viceministri e funzionari, che alloggiavano in tende con l’aria condizionata, indossavano tute mimetiche e partecipavano a marce e sessioni di stretching ascoltando i briefing del presidente. “Non voglio militarizzarvi”, ha detto Prabowo all’inizio del ritiro, “si tratta di inculcare in voi i valori centrali di disciplina e lealtà verso la nazione e il popolo”. Prabowo spera così di portare unità in un esecutivo molto diversificato, con 48 ministri e 56 vice tra cui tecnici, ex ufficiali militari e leader religiosi. ◆