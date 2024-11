Oltre agli esseri umani, molti animali consumano alcol. Un gruppo di ricercatori ha constatato che in quasi tutti gli ecosistemi sono presenti alimenti alcolici. Molti animali ne approfittano, anche se non tutti hanno meccanismi di protezione adeguati. L’alcol infatti può essere tossico, a seconda della dose e delle caratteristiche dell’organismo. Secondo i ricercatori l’alcol è diventato comune in natura nel cretaceo, circa cento milioni di anni fa, quando le piante si sono evolute per produrre frutta con un contenuto di zucchero sufficiente da consentire il processo di fermentazione. Gli animali si sono adattati per sfruttare questa risorsa. Ci sono molte testimonianze di animali ubriachi, dagli elefanti ai babbuini, ma questi casi non sono stati studiati in modo accurato. Ci sono anche varie prove della resistenza di alcuni animali agli effetti dell’alcol. Non è ancora chiaro se gli animali consumino intenzionalmente gli alimenti alcolici. ◆