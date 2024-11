Le postazioni di lavoro in piedi per contrastare l’eccessiva sedentarietà non avrebbero i benefici sperati. Secondo uno studio condotto in Australia su più di 83mila partecipanti stare in piedi per periodi prolungati non migliora la salute del cuore e potrebbe aumentare il rischio di problemi circolatori. Sostituire la posizione seduta con quella in piedi in ufficio non è una soluzione, scrive The Conversation. Inserire brevi passeggiate, stretching o esercizi leggeri può invece dare notevoli benefici.