Biodiversità La conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop16) di Cali, in Colombia (nella foto), si è conclusa il 1 novembre senza che i paesi partecipanti trovassero un accordo sul finanziamento delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di conservazione della natura fissati al vertice di Montréal nel 2022. I negoziati riprenderanno nel 2025 a Bangkok, in Thailandia.

Ozono Il buco nella fascia dell’ozono sopra l’Antartide continua a rimpicciolirsi. Il dato registrato quest’anno dai satelliti della Nasa è il settimo più basso dal 1992, quando la fascia d’ozono ha cominciato a ricostituirsi in seguito alla messa al bando dei clorofluorocarburi, i composti chimici responsabili della sua distruzione. Lo strato di ozono che avvolge il pianeta nella parte bassa della stratosfera, a un’altitudine compresa tra 15 e 35 chilometri, è fondamentale per la vita sulla Terra perché blocca le radiazioni ultraviolette, che possono provocare il cancro e altri problemi di salute. Malgrado i miglioramenti, però, l’ozonosfera è ancora lontana dalla sua condizione originaria.

Alluvioni Le alluvioni causate dalle precipitazioni eccezionali nell’est della Spagna hanno provocato almeno 217 vittime. Decine di persone risultano disperse.

Vulcani L’eruzione del vulcano Lewotobi Laki Laki, sull’isola di Flores, in Indonesia, ha provocato almeno dieci vittime. Il governo indonesiano ha ordinato l’evacuazione dell’area circostante, abitata da 16mila persone.

Tempeste Almeno 170 persone sono morte a causa del passaggio della tempesta tropicale Trami nelle Filippine, in Vietnam, in Cina e in Thailandia. Il tifone Kong-rey ha provocato almeno due vittime a Taiwan. È stato il tifone più grande a colpire l’isola dal 1996.

Fulmini Quattordici persone, tra cui tredici bambini, sono state uccise da un fulmine nel campo profughi di Palabek, nel nordovest dell’Uganda.

Inquinamento Le scuole di Lahore e di altre città nello stato del Punjab, in Pakistan, sono state chiuse a causa dell’inquinamento dell’aria, che ha raggiunto i livelli più alti mai registrati.

Terremoti Un sisma di magnitudo 5,7 ha colpito il dipartimento di Huancavelica, in Perù. Altre scosse sono state registrate in Grecia, alle Hawaii e in Nuova Zelanda.

