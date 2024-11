Poiché il cambiamento climatico minaccia la criosfera – le parti ghiacciate della Terra – a un ritmo allarmante, mettendo a rischio quasi un quarto dell’umanità, il Pakistan ha ch iesto un impegno regionale coordinato e il sostegno internazionale per salvare l’ecosistema, in particolare nella regione dell’Hindu Kush e dell’Himalaya, scrive Dawn. La regione si estende per 3.500 chilometri quadrati attraverso otto paesi – Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cina, India, Nepal, Birmania e Pakistan – e include le sorgenti di dieci dei più grandi fiumi asiatici, oltre che il più grande volume di ghiaccio e acqua fuori dall’Artide e dall’Antartide. Insieme i fiumi forniscono il fabbisogno di acqua di 1,3 miliardi di persone. Uno studio sullo stato della criosfera, pubblicato a margine della conferenza sul clima in corso a Baku, in Azerbaigian, sollecita un’azione urgente per salvare i ghiacciai. “Con emissioni elevate l’Hindu Kush Himalaya potrebbe perdere fino all’80 per cento dei ghiacci. Con emissioni molto basse, tuttavia, se ne potrebbe conservare fino al 40 per cento”, si legge nel rapporto. Nell’ultimo decennio lo scioglimento dei ghiacciai nella regione ha subìto un’accelerazione del 65 per cento rispetto al decennio precedente.