Per mantenersi in salute bisognerebbe fare 150 minuti di sport moderato o 75 minuti di attività vigorosa ogni settimana, scrive El País . Queste raccomandazioni hanno solide basi scientifiche, ma alcuni studi dimostrano che anche l’attività fisica a bassa intensità porta grandi benefici , riducendo il rischio di mortalità. Passeggiare, fare i lavori domestici o semplicemente stare in piedi sono piccoli sforzi che permettono anche a chi non può o non vuole fare sport di inserire il movimento nella vita di tutti i giorni.