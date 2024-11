Le dune si formano quando la sabbia fine trasportata dal vento si deposita formando dei cumuli. Quelle visibili in questa immagine mostrano diversi lati lisci, dove la sabbia è precipitata dalla sommità. Il lato esposto al vento, dalla parte opposta, è quello dove i sedimenti si accumulano. Le dune continuano a crescere in verticale finché la sabbia è disponibile e il vento è abbastanza forte da portarla verso l’alto. Le grandi dune al centro della foto, caratterizzate da creste pronunciate che si estendono in molte direzioni, sono dune a stella, un elemento tipico del Sahara.