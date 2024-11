Il 13 novembre il valore di un bitcoin, la criptovaluta lanciata nel 2008 da Satoshi Nakamoto (pseudonimo di uno sconosciuto), ha superato la quota record di 91mila dollari, scrive Bloomberg. La rinascita delle criptovalute è arrivata dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che in campagna elettorale si è impegnato a sostenerle, per esempio creando una riserva strategica del tesoro e nominando nelle autorità di controllo funzionari favorevoli alle valute digitali. Trump, infatti, vuole licenziare Gary Gensler, il capo della Securities and exchange commission (Sec, l’autorità della borsa statunitense), che durante il suo mandato ha più volte attaccato il settore, definendolo troppo aperto alle frodi. ◆