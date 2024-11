L’11 novembre il parlamento giapponese ha confermato Shigeru Ishiba, leader del Partito liberaldemocratico (Pld), a capo di un governo di minoranza dopo le elezioni anticipate del 27 ottobre, in cui il Pld ha perso la maggioranza assoluta. Ishiba avrà un compito difficile, che potrebbe essere ulteriormente complicato dall’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Trump, infatti, potrebbe imporre nuovi dazi sui prodotti giapponesi e chiedere a Tokyo di aumentare le spese militari. Con una mossa insolita, il 13 novembre la coalizione di governo ha concesso al Partito democratico costituzionale (Cdp), all’opposizione, la presidenza della commissione bilancio, la posizione più importante del parlamento. “In questo modo il governo non potrà aggirare l’opposizione alla camera bassa per far passare i disegni di legge ”, scrive il Japan Times.