Il ghosting, cioè terminare una relazione senza dare spiegazioni interrompendo all’improvviso ogni comunicazione, colpisce tra il 50 e l’80 per cento delle persone, riporta Nautilus. Si verifica in tutti i tipi di rapporti: negli incontri online, tra partner di lunga data, colleghi, familiari e amici intimi. I motivi di questo comportamento sono diversi, dall’autoconservazione all’idea di proteggere l’altra persona. Secondo alcune ricerche il ghosting ha un impatto emotivo su entrambe le parti coinvolte. Per proteggersi bisognerebbe ricordare che può non essere intenzionale e accettare la possibilità di essere ignorati in quanto parte integrante del rischio di incontrare nuove persone. ◆