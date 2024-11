Due biologi del Monterey bay aquarium research institute, negli Stati Uniti, hanno classificato una nuova specie di lumaca di mare ( Bathydevius caudactylus , nella foto ) che vive fino a 4.000 metri di profondità al largo della costa della California: ha un grande cappuccio gelatinoso, si illumina per difendersi dai predatori e galleggia in mare aperto. È il primo nudibranco scoperto in acque così profonde, spiegano gli autori della scoperta su** Deep Sea Research**. Questo “mollusco misterioso” era stato avvistato per la prima volta nel 2000 da un robot subacqueo. Da allora è stato segnalato altre 150 volte.