“Il primo ministro Ousmane Sonko è il grande vincitore delle elezioni del 17 novembre 2024, in cui è riuscito a sbaragliare gli avversari”, scrive Le Quotidien, commentando l’esito delle legislative anticipate in Senegal. Il voto era stato convocato a settembre dal presidente Bassirou Diomaye Faye per rafforzare il controllo sul parlamento del suo partito, il Pastef. Secondo le previsioni dei giornali senegalesi, questa formazione potrebbe ottenere almeno 130 seggi su 165, mentre alla coalizione dell’ex presidente Macky Sall resterebbero una quindicina di deputati. “I senegalesi hanno espresso il loro consenso perfino alle politiche economiche di austerità annunciate dal governo”, commenta Le Quotidien. Il sito Seneplus, fa notare che Faye dovrà fare un delicato esercizio di equilibrismo tra le aspettative della popolazione – che chiede più posti di lavoro, misure contro il carovita e servizi pubblici migliori nelle zone rurali – e le richieste del Fondo monetario internazionale, che a settembre ha congelato 1,8 miliardi di dollari di finanziamenti dopo una verifica sulle finanze pubbliche senegalesi. ◆