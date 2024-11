Secondo uno studio dei National institutes of health condotto su 400mila statunitensi, solo il 33 per cento delle donne si allena regolarmente durante la settimana rispetto al 43 per cento degli uomini. Questo divario di genere nell’esercizio fisico ha molto a che fare con la quantità sproporzionata di tempo e lavoro che le donne dedicano alla cura della casa e della famiglia rispetto agli uomini, ed è anche coerente con un’altra ricerca secondo cui, nel complesso, le donne tendono a dare la priorità alla salute degli altri rispetto alla propria. Il divario di genere nello sport comincia già dall’infanzia, scrive il New York Times: a partire dall’adolescenza i ragazzi hanno generalmente maggiore accesso alle strutture sportive e alle opportunità atletiche rispetto alle ragazze. Secondo il National women’s law center, nel 2019 circa 3,4 milioni di ragazze statunitensi hanno praticato sport al liceo, un milione in meno rispetto ai ragazzi.