Sulla stampa araba sono usciti molti commenti favorevoli alla decisione della Corte penale internazionale (Cpi) di emettere i mandati di arresto per crimini di guerra e crimini contro l’umanità nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dell’ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant e del capo del braccio armato di Hamas Mohammed Deif. Al Quds al Arabi la considera un’opportunità unica per unire le forze democratiche mondiali, in particolare quelle arabe, in nome della libertà, della democrazia e della giustizia. Ma c’è anche chi avverte di non farsi troppe illusioni. Motasem A Dalloul, corrispondente di Middle East Monitor dalla Striscia di Gaza, scrive: “Oltre a essere troppo tardi, la decisione non contribuirà a mettere fine alle sofferenze dei palestinesi, anche se Netanyahu e Gallant fossero arrestati”.

In un articolo su The New Arab, Alonso Gurmendi, ricercatore in diritti umani e politica alla London School of Economics, inserisce la decisione della Cpi nel contesto di un mondo in via di trasformazione. Secondo lui la battaglia dei palestinesi di fronte alla giustizia internazionale dimostra l’affermazione di un “sud globale sempre più forte, pronto ad appropriarsi del linguaggio del diritto come strumento di decolonizzazione”.