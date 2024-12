Iran Il 4 dicembre l’attivista Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, è uscita provvisoriamente per motivi medici dal carcere di Teheran, dov’era rinchiusa dal novembre del 2021. Negli ultimi 25 anni è stata condannata e imprigionata più volte per la sua lotta contro il velo obbligatorio per le donne e la pena di morte.