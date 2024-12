Gli archeologi della Johns Hopkins university hanno scoperto in una delle tombe di Tell Umm-el Marra, in Siria, i più antichi esempi di scrittura: sono incisioni su piccoli cilindri di pietra risalenti al 2400 aC, cioè 500 anni prima della scrittura proto-sinaitica egiziana. I simboli incisi potrebbero essere le lettere di un alfabeto. Queste iscrizioni sono ancora indecifrate, riferisce Nature, ma suggeriscono che la scrittura potrebbe essere comparsa prima di quanto si pensava e probabilmente non in Egitto.