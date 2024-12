“La storica visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mostra il momento eccellente nelle relazioni bilaterali tra i due paesi e l’intenzione di rafforzarle”. Il quotidiano Jornal de Angola festeggia l’arrivo a Luanda il 2 dicembre del presidente statunitense, che alla fine del suo mandato ha compiuto il primo viaggio ufficiale in Africa. Dall’indipendenza, nel 1975, l’Angola è rimasto a lungo sotto la sfera d’influenza comunista. Oggi gli Stati Uniti s’interessano al paese soprattutto per contrastare la Cina nel settore delle infrastrutture: Washington si è impegnata a fornire 3 miliardi di dollari di finanziamenti per il rimodernamento della ferrovia “corridoio di Lobito”, che dalla costa atlantica porta alle regioni minerarie dell’entroterra.