I dinosauri dominarono la Terra anche grazie alla loro alimentazione. Lo raccontano più di cinquecento bromaliti – escrementi e vomito fossili –rinvenuti in Polonia e risalenti a più di duecento milioni di anni fa. L’analisi dei reperti ha permesso di ricostruire cosa mangiavano questi animali e come interagivano con l’ambiente. In quel periodo l’attività vulcanica avrebbe favorito una maggiore diversità vegetale, permettendo lo sviluppo di grandi erbivori e successivamente di dinosauri carnivori. I risultati, scrive Nature, supportano l’ipotesi che la flessibilità della dieta in risposta ai cambiamenti ambientali sia stato un fattore chiave del successo evolutivo dei dinosauri, che nel giro di trenta milioni di anni si affermarono sugli altri gruppi di rettili e dopo l’estinzione di massa del triassico-giurassico diventarono i vertebrati terrestri dominanti.