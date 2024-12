Vero. Alcune persone passano molto tempo in bagno ma secondo gli esperti questa abitudine può essere dannosa perché “può aumentare il rischio di emorroidi e prolasso rettale e indebolisce il pavimento pelvico”, afferma Lai Xue, chirurgo colorettale presso l’University of Texas southwestern medical center di Dallas, negli Stati Uniti. La tavoletta del water comprime i glutei, mantenendo l’intestino retto in una posizione più bassa rispetto a quando si sta seduti su una sedia o sul divano. La forza di gravità aumenta la pressione e la circolazione sanguigna, quindi le vene e i vasi sanguigni che circondano l’ano e la parte inferiore del retto si dilatano aumentando il rischio di emorroidi. Anche i muscoli del pavimento pelvico risentono negativamente di una seduta prolungata sul water perché si indeboliscono. Le persone dovrebbero trascorrere in media dai cinque ai dieci minuti in bagno. Per evitare di passarci troppo tempo non bisognerebbe portare in bagno telefoni, riviste e libri, afferma Lance Uradomo, gastroenterologo del City of hope comprehensive cancer center, in California, e sarebbe meglio interrompere la seduta dopo dieci minuti e camminare per stimolare il movimento intestinale. Xue consiglia inoltre di idratarsi adeguatamente e di mangiare cibi ricchi di fibre per facilitare l’evacuazione. Cnn