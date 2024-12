Nelle elezioni legislative del 29 novembre i due partiti della coalizione di governo uscente, il liberale Fianna Fáil e il Fine Gael (centrodestra), hanno conquistato rispettivamente 48 e 38 seggi al dáil (la camera bassa irlandese). I nazionalisti del Sinn Féin, all’opposizione, ne hanno ottenuti 39. Il primo ministro dimissionario, Simon Harris ( nella foto) , del Fine Gael, aveva convocato le elezioni anticipate per consolidare il potere del suo partito, ma sembra aver perso la scommessa. Comunque “il duopolio Fianna Fáil-Fine Gael non è mai stato davvero messo in discussione”, scrive l’Irish Times. “Questo è il motivo per cui la campagna elettorale non ha mai preso realmente vita”.