Tra tutte le nomine fatte da Donald Trump per la sua amministrazione, quella di Robert Kennedy Jr. come segretario del dipartimento per la salute è la più controversa. Kennedy sostiene varie teorie infondate, tra cui quelle sui legami tra vaccini e autismo. Non è detto che la sua nomina venga confermata dal senato, ma il fatto che Trump lo abbia scelto è indice del peso sociale di un nuovo movimento, chiamato Make America healthy again, legato alla salute e al benessere. È un universo variegato, in cui ci sono complottisti ma anche persone con preoccupazioni legittime sulle crisi, come quelle legate all’obesità e agli oppioidi, alimentate dal potere dei grandi gruppi industriali. “La pandemia di covid ha fatto confluire queste credenze in una sorta di visione del mondo”, spiega il New York Magazine, quando tante persone hanno vissuto come un’imposizione le misure volute dal governo ed è aumentato lo scetticismo nei confronti delle autorità sanitarie e della medicina tradizionale. ◆