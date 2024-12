Uno studio britannico ha rilevato che l’esercizio fisico migliora alcune funzioni cognitive, come la memoria di lavoro e quella episodica , per un periodo più lungo di quanto si pensava, cioè per ventiquattro ore. Una delle possibili spiegazioni, scrive Le Figaro, è che chi fa movimento dorme meglio, ed è durante il sonno che la memoria si consolida. Lo sport, inoltre, stimola la circolazione del sangue e la produzione di alcuni neurotrasmettitori che facilitano la comunicazione tra i neuroni, rafforzando concentrazione e memoria.