Nel 2025 le vendite di auto elettriche in Cina supereranno per la prima volta quelle dei veicoli con motore a combustione. L’obiettivo sarà raggiunto dieci anni prima rispetto alle previsioni del governo di Pechino.

Si tratta di “una svolta storica, che mette il più grande mercato automobilistico del mondo decisamente avanti rispetto alla concorrenza occidentale”, osserva il Financial Times. Quest’anno nel paese asiatico i veicoli elettrici e ibridi potrebbero registrare una crescita del 20 per cento rispetto al 2024, superando i dodici milioni di unità vendute. Nel 2022 le vendite erano state di 5,9 milioni. Il mercato dei veicoli tradizionali, invece, dovrebbe calare del 10 per cento rispetto all’anno scorso, a undici milioni, quasi il 30 per cento in meno di tre anni fa. ◆