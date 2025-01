Il primo turno si era svolto il 24 novembre ed era stato vinto a sorpresa dal candidato indipendente Călin Georgescu, su posizioni filorusse e di estrema destra, che l’8 dicembre avrebbe dovuto sfidare la candidata liberale Elena Lasconi, in netto svantaggio nei sondaggi. L’annullamento del voto era stato deciso per possibili interferenze russe a favore di Georgescu in campagna elettorale. La manifestazione di Bucarest è stata organizzata dal partito di estrema destra Aur (a cui Georgescu era stato legato in passato), che chiede lo svolgimento del secondo turno tra Georgescu e Lasconi e le dimissioni del presidente in carica Klaus Iohannis. Le nuove elezioni sono in programma per il 4 e il 18 maggio. ◆