Il governo spagnolo vuole limitare le vendite di immobili agli acquirenti stranieri, aumentando in modo netto le tasse da pagare. Il piano s’ispira a provvedimenti simili presi in Danimarca e in Canada. Come spiega Bloomberg, l’idea è introdurre una nuova tassa equivalente al prezzo dell’immobile che s’intende comprare. La proposta, che ora dev’essere sottoposta all’esame del parlamento, riguarderà solo chi non ha la cittadinanza o la residenza in uno dei paesi dell’Unione europea. L’annuncio fa parte di un ampio pacchetto di misure sul settore immobiliare e arriva mentre il governo guidato dal socialista Pedro Sánchez è alle prese con la crescita dei prezzi delle case, in particolare nella capitale Madrid. ◆