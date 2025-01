Nel 2025 l’Angola userà due terzi delle entrate pubbliche per pagare gli interessi sul debito, scrive il settimanale portoghese Expresso. Lo sostiene un rapporto dell’ong britannica Debt justice, che ha analizzato la situazione di 84 paesi. Lo stato africano, in particolare, userà il 66,4 per cento delle sue entrate fiscali, superando il 64,7 per cento del 2024. Secondo una stima dell’agenzia di rating statunitense Fitch, l’esborso per il governo di Luanda sarà di 6,2 miliardi di dollari, una cifra pari al 5,2 per cento del pil nazionale. Nel 2026, conclude il settimanale portoghese, il costo del debito dovrebbe scendere a 5,4 miliardi di dollari, cioè al 4,2 per cento del pil, la stessa cifra pagata nel 2024.