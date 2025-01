Come i campioni lunari riportati dalle missioni Apollo, anche quelli raccolti dalla sonda Perseverance ( nella foto ), atterrata su Marte nel 2021, saranno una risorsa preziosa per la ricerca scientifica nei prossimi decenni, scrive Pnas. I frammenti di rocce del cratere Jezero saranno fondamentali per studiare la geologia, l’atmosfera, la presenza di acqua e potenziali tracce di vita. Nei giorni scorsi la Nasa ha selezionato due possibili sistemi per riportare i campioni sulla Terra. La scelta finale dovrebbe essere annunciata nel 2026.