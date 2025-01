Il 7 gennaio, pochi giorni dopo essere stato candidato al premio da un milione di dollari attribuito in occasione del 1 Billion followers summit, un incontro per creatori di contenuti, Ahmed Abu Zeid ( nella foto ), il più famoso youtuber egiziano, è stato arrestato per “terrorismo e possesso di valuta straniera”, scrive Daraj. Abu Zeid mira a costruire un impero educativo online, ma per Il Cairo “il suo successo è diventato una colpa”. ◆ È stato arrestato e rilasciato su cauzione il 19 gennaio l’attivista per i diritti umani Hossam Bahgat.