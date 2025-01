◆ Condivido ogni parola dell’editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1598), così come la scelta di Internazionale e di altri giornali europei di sospendere l’account su X. La stessa scelta dovrebbero farla tutti gli utenti di X convinti che la democrazia sia un valore imprescindibile da difendere ogni volta che è messa in pericolo da soggetti unicamente interessati al denaro. Lettera firmata

◆ Apprezzo molto la vostra decisione di abbandonare X. Molto di noi lo hanno fatto negli ultimi mesi. Non si può rimanere in un posto così tossico senza diventare complici di una deriva pericolosa. Daniele Micci

◆ Non capisco come una testata giornalistica scelga di non essere presente su un canale d’informazione. A meno che la testata stessa non sia stata censurata o minacciata.

Angelo Faravelli