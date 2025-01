Pesci La pesca su piccola scala riceve molta meno attenzione di quella industriale, ma ha un ruolo fondamentale nella lotta alla povertà e alla malnutrizione, afferma uno studio pubblicato su Nature. Queste attività forniscono almeno il 40 per cento del pescato totale, coprendo il 20 per cento del fabbisogno di alcuni nutrienti essenziali per 2,3 miliardi di persone, e in tutto il mondo il reddito di una persona su dodici dipende almeno parzialmente da esse, soprattutto in Asia, Africa e Oceania. Per preservare il contributo della pesca artigianale allo sviluppo sostenibile servono azioni mirate, come un maggior coinvolgimento dei pescatori nella gestione condivisa delle risorse. Nella foto: pescatori a Mbour, in Senegal, 8 giugno 2024