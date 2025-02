◆ Ho letto l’articolo sull’invasione di cocaina in Europa (Internazionale 1600). È sconcertante vedere i numeri di una simile emergenza. Com’è possibile che non sia in cima alle priorità di ogni governo? Cinque ufficiali di polizia per 7,7 milioni di container nel porto di Amburgo: il problema, secondo me, sta tutto qui.

Angelo